وفاة لاعب مصري بعد تعرضه لضربة قوية أثناء مباراة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: توفي اللاعب المصري الشاب يوسف أحمد مصطفى بعد صراع مع الغيبوبة استمر 41 يوما، وذلك نتيجة إصابته الخطيرة خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للكاراتيه.

وأكد والد اللاعب وفاة نجله، موضحا أن يوسف تعرض لضربة قوية في منطقة الصدر بالقرب من القلب أثناء المباراة، مما أدى إلى توقف عضلة القلب.

وخضع اللاعب لعمليات إنعاش قلبي رئوي متكررة بلغت 7 مرات، إلا أنه دخل في غيبوبة بسبب تأثر خلايا المخ جراء الحادث. وعلى الرغم من الجهود الطبية الكبيرة، لم يتمكن يوسف من استعادة وعيه، ووافته المنية بعد معاناة طويلة.