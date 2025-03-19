شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى يحسم مواجهة غزل المحلة والبنك الأهلى بكأس العاصمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة فريقى غزل المحلة والبنك الأهلى في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد القاهرة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتقدم لفريق غزل المحلة عن طريق عاطف الحكيم في الدقيقة 5 بينما إدراك سيد عبد الله "نيمار" هدف التعادل لفريق البنك الأهلى في الدقيقة 15.

وضم تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة بابا فاسيليو كل من:

حراسة المرمى ..عامر عامر.

خط الدفاع ..عبد الرحمن صميدة، أحمد ياسين ، أسامة النجار ، حميدو فتاو.

خط الوسط ..أحمد فوزي، محمود مجدي، خالد الإخميمي، إبراهيم حسن.

الهجوم ..محمود صلاح، عاطف الحكيم.

بينما جاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أمير مدحت، محمد عبد الغنى، خالد عبد الشافى، بوبكر كيتا.

خط الوسط: سيرجى أكا، أحمد سعيد، مصطفى طارق مصطفى، مصطفى عبد الرحيم، سيد "نيمار".

خط الهجوم: جريندو.



