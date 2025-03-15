بطولة إسبانيا: مبابي يقود ريال إلى صدارة موقتة بانتظار قمة أتلتيكو مع برشلونة

الرياص - اسماء السيد - مدريد : قاد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد لإنتزاع صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم موقتا بتسجيله هدفي الفوز على فياريال 2 1 السبت، وذلك بعد أيام قليلة من تأهله المثير بركلات الترجيح إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب الجار اللدود أتلتيكو الذي يستضيف برشلونة في قمة مباريات المرحلة الثامنة والعشرين.

وقلب ريال تأخره بهدف القائد الأرجنتيني خوان فويث بعد 7 دقائق من صافرة البداية، بفضل هدفي مبابي في غضون 6 دقائق (17 و23) ليمنحه النقاط الثلاث أمام منافس لم يفز عليه سوى مرة واحدة في زياراته السبع الاخيرة إلى ملعبه قبل هذه المرحلة.

وأدخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي بعض التغييرات على تشكيلته، فزج بالفرنسي إدواردو كامافينغا والاوروغوياني فيديريكو فالفيردي في الوسط، وأعاد الفرنسي الآخر أوريليان تشواميني إلى خط الدفاع. وحلّ المغربي ابراهيم دياس بدلا من البرازيلي فينيسيوس جونيور المخيب للآمال في المباريات الأخيرة.

ورفع ريال رصيده إلى 60 نقطة ليزيد الضغوطات على برشلونة الثاني بفارق 3 نقاط والذي بات مطالبا بالفوز عندما يحلّ ضيفا على أتلتيكو الثالث بفارق نقطة في قمة مباريات هذه المرحلة الأحد.

ويملك برشلونة مباراة مؤجلة أمام أوساسونا من المرحلة الـ 27 بسبب وفاة أحد أطباء النادي الكاتالوني.

في المقابل، مُني فياريال الذي يشرف عليه المدرب مارسيلينو، بخسارته الثانية تواليا بعدما كان سقط على أرض ألافيس 0 1 في المرحلة الماضية، علما انه قبلهما كان قد حقق سلسلة من 6 مباريات من دون خسارة، بينها 4 انتصارات.

وتجمد رصيد فياريال عند 44 نقطة في المركز الخامس.

افتتح فويث التسجيل اثر دربكة في منطقة الجزاء بعد ركنية، لتصطدم الكرة بظهر تشواميني وتتهيأ أمام الأرجنتيني تابعها في الشباك (8).

ولم يتأخر ريال في تسجيل هدف التعادل بعد لعبة مشتركة بين مبابي ودياس الذي وجد نفسه بمواجهة حارس المرمى فسدد وصدها دييغو كوندي قبل أن يتابعها الفرنسي في المرمى الخالي (17).

وأضاف مبابي هدفه الـ 20 في الدوري هذا الموسم بعد تمريرة خلفية من لوكاس فاسكيس تلقفها من على حافة منطقة الجزاء وسددها قوية (23).

وكاد العاجي نيكولاس بيبي أن يدرك التعادل للغواصات الصفراء بعدما تلاعب بالمدافع فران غارسيا داخل المنطقة وسدد كرة من زاوية ضيقة، ارتمى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وانقذها (45).

ومع بداية الشوط الثاني، كاد أن يتكرر سيناريو الاول اذ، وبعد ركنية، استغل فويث سذاجة الدفاع المدريدي حيث وجد نفسه من دون رقابة عند علامة الجزاء، لكنه سدد الكرة فوق المرمى (53).

وخرج راوول أسنسيو ودياس والبرازيلي رودريغو ودخل الألماني أنتونيو روديغر صاحب الركلة الترجيحية الحاسمة أمام أتلتيكو وفينيسيوس ولاعب الوسط المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش تباعا (بين الدقيقتين 62 و65).

ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر المباراة أي فرص خطيرة من الطرفين، ليعود ريال بثلاث نقاط ثمينة من ملعب "استاديو دي لا سيراميكا".

ألونسو منقذ سلتا فيغو

وقاد المدافع المخضرم ماركوس ألونسو فريقه سلتا فيغو إلى تحقيق فوزه الثاني تواليا وجاء على حساب مضيفه بلد الوليد متذيل الترتيب 1 0.

وسجل ابن الـ 34 عاما والذي سبق له الدفاع عن ألوان فيورنتينا الإيطالي وتشلسي الانكليزي وبرشلونة، هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

ولم يذق سلتا فيغو الفائز على ليغانيس 2 1 في المرحلة الماضية، طعم الخسارة للمباراة السادسة تواليا في سلسلة حقق خلالها 4 انتصارات مقابل تعادلين، علما أن خسارته الأخيرة تعود إلى المرحلة الـ 22 أمام فالنسيا 1 2.

ورفع سلتا فيغو رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن، في حين تجمد رصيد بلد الوليد صاحب القاع الذي مني بخسارته الـ 20 هذا الموسم عند 16 نقطة.

وحقق ريال مايوركا فوزا قاتلا على ضيفه إسبانيول 2 1.

تقدم إسبانيول بهدف عكسي سجله الكوسوفي فيدات موريكي في مرمى فريقه (53)، وأدرك مايوركا التعادل عبر الياباني تاكوما اسانو (65) قبل أن يعوّض موريكي خطأه بتسجيله هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع مايوركا رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد إسبانيول عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويلعب جيرونا مع فالنسيا في ختام الأمسية.