الامارات | برشلونة يرمي السنارة لاصطياد "نجم ليفربول"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن اهتمام برشلونة الإسباني بالتعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، الكولومبي لويس دياز.

وقالت الصحيفة: "أجرى المدير الرياضي لبرشلونة ديكو اتصالات غير رسمية مع وكلاء اللاعب لتقييم مدى إمكانية ضم دياز خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

واوضحت أن "قيمة الصفقة لن تقل عن 75 مليون يورو، ما يستوجب على برشلونة توفير مساحة مالية لا تقل عن 30 مليون يورو لإتماما الصفقة".

ويعتبر دياز (28 عاماً)، الذي كان مشجعاً لبرشلونة منذ طفولته، من نجوم ليفربول إلى جانب المصري محمد صلاح والهولندي فان دايك والإنجليزي ألكسندر أرنولد الذين تنتهي عقودهم جميعاً مع ختام الموسم الحالي.