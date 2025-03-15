جائزة أستراليا الكبرى: ماكلارين نوريس وبياستري الأسرع في التجارب الرسمية

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : سيكون البريطاني لاندو نوريس أول المنطلقين في جائزة أستراليا الكبرى، باكورة سباقات موسم الفورمولا واحد، بعد تصدره التجارب الرسمية السبت، متقدما على زميله في ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري.

في طقس شديد الحرارة على حلبة ألبرت بارك في ملبورن، حل بطل العالم في الأعوام الأربعة الأخيرة، الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) ثالثا بعد منافسة محتدمة.

وفي المركز الرابع، جاء البريطاني جورج راسل (مرسيدس)، فيما سيخوض بطل العالم سبع مرات البريطاني الآخر لويس هاميلتون بداياته على متن فيراري من المركز الثامن.

قال نوريس بعد تحقيقه الانطلاقة العاشرة في مسيرته من المركز الأول "إنها بداية مثالية للعام. تهانينا الحارة للفريق، الجميع قام بعمل رائع كي ننطلق بثنائية من الخط الأول".

تابع "لكنها مجرد التصفيات، أليس كذلك؟ فلننتظر يوم غد".

شرح نوريس "السيارة فائقة السرعة. عندما تجتمع ميزاتها تصبح خارقة، لكن من الصعب تحقيق ذلك".

تابع "أنا واثق من أن السيارة في مكان جيد، لكننا لم نجربها في المطر".

ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة أكثر انتعاشا الأحد يوم السباق مع هطول أمطار في ملبورن.

وسجل نوريس 1:15.096 دقيقة في أسرع لفة، متقدما بفارق 84 بالألف من الثانية عن بياستري الذي قال "سعيد جدا، بداية رائعة للسنة من الخط الأول".

ولم يحرز أي سائق أسترالي السباق منذ ألن جونز عام 1980، لكنه كان سباقا خارج الروزنامة، قبل أن تضاف أستراليا إلى قائمة بطولة العالم في 1985.

أما فيرستابن الذي انطق من المركز الأول في 2023 و2024، فكان على بعد ثلاثة أعشار من الثانية وراء نوريس.

بيد أن زميله الصاعد النيوزيلندي ليام لاوسون الذي حل بدلا من المكسيكي سيرخيو بيريس صاحب النتائج المتواضعة الموسم الماضي، فلم يتمكن من تخطي فترة التجارب الأولى السبت.

"لفات التجارب حماسية"

وكان الشاب الإيطالي كيمي أنتونيلي (مرسيدس) ضحية أخرى للفترة الاولى، بعدما أتلف الحصى أسفل سيارته.

قال فيرستابن "كانت جيدة، أمس كانت صعبة بالنسبة لنا، لذا أن نحل في المركز الثالث اليوم هو أمر يرضيني".

تابع "لفات التصفيات حماسية، التماسك قوي وبعض المنعطفات السريعة".

ويسعى فيرستابن للقب ثان في أستراليا بعد 2023، في محاولة لإحراز لقب بطولة العالم خمس مرات تواليا، وهو انجاز تاريخي حققه فقط الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر.

وكانت أبزر النتائج حلول الياباني يوكي تسونودا (آر بي) في المركز الخامس، إلى جانب التايلاندي أليكس ألبون (وليامس).

وجاء مركز فيراري مخيبا، مع شارل لوكلير (موناكو) وزميله الجديد هاميلتون القادم من مرسيدس في المركزين السابع والثامن.

وأكمل الفرنسي بيار غاسلي (ألبين) والإسباني كارلوس ساينس (وليامس) قائمة العشرة الأوائل.

وكان ساينس أحرز لقب الموسم الماضي على متن فيراري، متقدما على زميله لوكلير، فيما جاء نوريس ثالثا.

قال هاميلتون "ليس المكان الذي كنا نريده، لكن في المجمل أنا راض بالتقدم الذي صنعناه في آخر يومين".

تابع "لم نتوقع أن نكون على بعد ثمانية أو تسعة أعشار من المنطلق الاول، لكن بما أني أحقق البدايات في كل شيء هنا، لم أقلل من صعوبة منحنى التعلم".

وعانى الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو وزميله الكندي لانس سترول لإيجاد الإيقاع على متن أستون مارتن طوال نهاية الأسبوع، وفشلا في تخطي الفترة الثانية.

وفي أول سباق له في الفئة الأولى، سينطلق الفرنسي الجزائري إسحاق حجار (20 عاما)، سائق ريسينغ بولز، من المركز الحادي عشر.