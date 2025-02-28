الامارات | البطائح بطلاً لكأس الإمارات لكرة الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق البطائح بكأس الإمارات للصالات، بعد تغلبه على مضيفه خورفكان بهدف نظيف في مباراة الإياب التي جمعتهما، أمس، في الصالة الرياضية لنادي خورفكان بتنظيم لجنة الصالات في اتحاد الكرة.

وسجّل هدف الفوز اللاعب البرازيلي، جوستافو مارتينيز، في الدقيقة الأخيرة، ليتفوق البطائح بمجموع المباراتين (7-3)، بعدما كان قد فاز في مباراة الذهاب (6-3).

وعقب انتهاء المباراة، توّج عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إبراهيم النمر لاعبي البطائح بالميداليات الذهبية، ولاعبي خورفكان بالميداليات الفضية.

وشهدت المباراة مستويات فنية ممتازة وهجمات متبادلة كثيرة.

وأضاف البطائح، الذي يقوده المدرب المواطن عدنان الهولي، كأس الإمارات إلى كأس السوبر التي فاز بها في مطلع الموسم، ليواصل سيطرته على ألقاب بطولات الصالات خلال المواسم الأخيرة.