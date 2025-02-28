اخبار الرياضه

الامارات | البطائح بطلاً لكأس الإمارات لكرة الصالات

0 نشر
محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

  • الامارات | البطائح بطلاً لكأس الإمارات لكرة الصالات 1/2
  • الامارات | البطائح بطلاً لكأس الإمارات لكرة الصالات 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح بطلاً لكأس الإمارات لكرة الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق البطائح بكأس الإمارات للصالات، بعد تغلبه على مضيفه خورفكان بهدف نظيف في مباراة الإياب التي جمعتهما، أمس، في الصالة لنادي خورفكان بتنظيم لجنة الصالات في اتحاد الكرة.

وسجّل هدف الفوز اللاعب البرازيلي، جوستافو مارتينيز، في الدقيقة الأخيرة، ليتفوق البطائح بمجموع المباراتين (7-3)، بعدما كان قد فاز في مباراة الذهاب (6-3).

وعقب انتهاء المباراة، توّج عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إبراهيم النمر لاعبي البطائح بالميداليات الذهبية، ولاعبي خورفكان بالميداليات الفضية.

وشهدت المباراة مستويات فنية ممتازة وهجمات متبادلة كثيرة.

وأضاف البطائح، الذي يقوده المدرب المواطن عدنان الهولي، كأس الإمارات إلى كأس السوبر التي فاز بها في مطلع الموسم، ليواصل سيطرته على ألقاب بطولات الصالات خلال المواسم الأخيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا