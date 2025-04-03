ماكرون يطالب نتنياهو بوضع حد للضربات على غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، اليوم الأحد 30 مارس 2025 ، بوضع حد للضربات على غزة ، والعودة إلى وقف إطلاق النار".

وكتب الرئيس الفرنسي، على منصة "إكس": "دعوتُ رئيسَ الوزراء الإسرائيلي إلى وضع حد للضربات على غزة، والعودة إلى وقف إطلاق النار، الذي يجب على حماس قبوله. وشددتُ على ضرورة استئناف المساعدات الإنسانية فوراً".

كما دعا ماكرون إسرائيل إلى "الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار" في لبنان، حيث قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، للمرة الأولى بعد أربعة أشهر من هدنة هشّة.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان غير مقبولة وتشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك الجمعة مع نظيره اللبناني جوزيف عون في باريس، بعد قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت لأول مرة منذ سريان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأعرب ماكرون عن تضامنه مع اللبنانيين وسكان بيروت الذين تعرضوا لهجمات إسرائيلية بخرق جديد لوقف إطلاق النار الجمعة.

ووصف ماكرون الهجمات الإسرائيلية على لبنان بـ "غير المقبولة".

وقال الرئيس الفرنسي، إن "الهجمات الإسرائيلية هي أعمال أحادية تنتهك تعهدا معينا (وقف إطلاق النار) وتأتي لصالح حزب الله".

المصدر : وكالات