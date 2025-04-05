تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري وترامب

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير محمد الشناوي ، مساء اليوم الثلاثاء الأول من أبريل 2025 ، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الأمريكي هنأ الرئيس المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتباحث الرئيسان بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدين على عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، ومشددين على حرصهما على استمرار هذا التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين تناولا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود الوساطة لاستعادة الهدوء للمنطقة وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على الملاحة في البحر الأحمر، ويوقف الخسائر الاقتصادية لكل الأطراف.

المصدر : وكالات