نتائج القمة بين فرنسا ومصر والأردن بشأن الوضع في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - نشرت الرئاسة الفرنسية، بياناً صحفياً تحدثت من خلاله عن نتائج القمة بين فرنسا ومصر والأردن والتي جرت في العاصمة المصرية القاهرة بشأن الوضع في غزة والتي بدات أمس الاثنين 7 أبريل 2025.

وفيما يلي نص البيان كما نشره قصر الإليزيه:

بيان صحفي مشترك صدر بعد ختام مؤتمر القمة بين فرنسا ومصر والأردن بشأن الوضع في قطاع غزة.

عقد قادة مصر وفرنسا والأردن مؤتمر قمة ثلاثية في القاهرة بشأن الوضع الخطير في قطاع غزة.

ودعوا في سياق استئناف الضربات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى العودة فورًا إلى وقف إطلاق النار ليتمكن الفلسطينيين من الانتفاع بالحماية والحصول على المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة وفي أسرع وقت ممكن. ودعوا إلى تنفيذ اتفاق التبادل الذي أبرم في 19 كانون الثاني/يناير ويقتضي ضمان الإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين وضمان أمن الجميع. وتمثل حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والحصول الكامل على المساعدات الإنسانية التزامات بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ويجب احترامها.

وأعرب القادة عن قلقهم إزاء تدهور الوضع المتعاظم في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية وحثوا على الامتناع عن اتخاذ جميع التدابير الأحادية الجانب التي تهدد ديمومة حل الدولتين وتفاقم التوترات. ودعوا كذلك إلى احترام الوضع القائم تاريخيًا في الأماكن المقدسة في القدس.

وأعرب القادة عن رفضهم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وضم أي أراضٍ فلسطينية.

دعا القادة في هذا الصدد إلى الدعم الدولي لخطة إعادة بناء قطاع غزة التي اعتمدت في خلال مؤتمر القمة العربية الذي عقد في القاهرة في 4 آذار/مارس واعتمدته منظمة التعاون الإسلامي في 7 آذار/مارس وناقشوا تنفيذها الفعلي في مجالي الأمن والإدارة. وشدد القادة على أنّ إدارة قطاع غزة وحفظ النظام والأمن فيه وفي جميع الأراضي الفلسطينية يجب أن ينحصرا بالسلطة الفلسطينية المعززة التي تحظى بدعم إقليمي ودولي متين. وأعربوا عن رغبتهم في دعم الجهود بالتنسيق مع شركائهم.

وشددوا على ضرورة بذل تلك الجهود مع مؤتمر شهر حزيران/يونيو الذي ستتشارك فرنسا والمملكة العربية السعودية في رئاسته بغية استحداث أفق سياسي واضح لتنفيذ حل الدولتين.

وأعربوا أخيرًا عن دعمهم مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي سيعقد في القاهرة في الأجل القريب. وشكر رئيس الجمهورية وجلالة ملك الأردن الرئيس عبد الفتاح السيسي على عقده هذا الاجتماع.

المصدر : وكالات