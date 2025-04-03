شكرا لمتابعة خبر عن مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة في لحظات يختلط فيها الجلال والجمال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد مهيب، وثّقت عدسة “العربية” مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة، في لحظة تفيض بالمهابة والروحانية، حيث تتساقط الدموع شوقًا إلى بيت الله الحرام.

وواصلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لضمان سير هذه المراسم وفق أعلى مستويات العناية، مع اتخاذ إجراءات دقيقة للحفاظ على أمن وسلامة المعتمرين.

وجرت المراسم وسط إجراءات احترازية مشددة وإرشادات دقيقة، التزم بها العاملون في المراسم بأعلى درجات الدقة، حفاظًا على قدسية الكعبة المشرفة وسلامة الزوار والمعتمرين.