ترامب يعتزم زيارة السعودية الشهر المقبل

القاهرة - كتب محمد نسيم - يعتزم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، زيارة المملكة العربية السعودية اعتبارا من الشهر المقبل، في ما ستصبح أوّل زيارة خارجية له منذ عودته إلى السلطة في 20 كانون الثاني/ يناير.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، ليل الإثنين - الثلاثاء، إنّ الزيارة "قد تتمّ الشهر المقبل، أو ربّما بعد ذلك بقليل. وسنزور قطر أيضا، وربّما بضع دول أخرى. الإمارات العربية المتّحدة مهمّة جدا... لذا سنتوقّف حتما في الإمارات وقطر".

وكان ترامب قد زار السعودية في أيار/ مايو 2017، وكانت تلك أول رحلة خارجية له خلال ولايته الأولى.

والسعودية شريك وثيق للولايات المتّحدة في الشرق الأوسط، وتستضيف حاليا محادثات غير مباشرة بشأن أوكرانيا تقودها واشنطن.

ورغم العلاقات الممتازة التي تربط ترامب بالقيادة السعودية، إلا أنّ الرياض رفضت بشكل قاطع أيّ "تهجير قسري" للفلسطينيين من قطاع غزة .

وفي شباط/ فبراير اقترح ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة لتطويره عقاريا، بعد أن تهجّر سكّانه إلى دول أخرى، ولا سيّما مصر والأردن.

وترفض السعودية كذلك أيّ تطبيع بينها وبين إسرائيل، إذا لم توافق تل أبيب على قيام دولة فلسطينية.

وخلال ولاية ترامب الأولى، طبّعت دول عربية عدّة علاقاتها مع إسرائيل في إطار اتفاقيات رعتها الولايات المتحدة وأطلق عليها اسم "اتفاقيات أبراهام".

المصدر : عرب 48