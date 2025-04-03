لحظة مؤثرة.. منة جلال تكشف عن فيديو من جنازة إيناس النجار

مشهد من جنازة الفنانة إيناس النجار

إيناس النجار في سطور

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أبريل 2025 11:49 صباحاً - حالة من الحزن سيطرت على محبي وأقارب الفنانةلحظة جنازتها التي شيعت بمسقط رأسها في تونس.ونشرت الفنانةمقطع فيديو قصير عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" من جنازة الفنانة الراحلة، معلقة "الله يرحمك الله يرحمك يا إيناس وينور قبرك يا حبيبتى، جنازة إيناس من بلدها صفاقس فى تونس".يذكر أن منصات التواصل الاجتماعي ضجت خلال اليومين الماضيين بخبر وفاةوكانت قد دخلت الفنانة إيناس النجار في غيبوبة تامة بسبب إصابتها بتسمم الدم نتيجةً لانفجار المرارة، ووضعت على أجهزة التنفس لإنقاذها، ولكنها لم تستجب للعلاج وتدهورت حالتها الصحية حتى وافتها المنية يوم الاثنين الماضي.يمكنكم قراءة ... المشاهير ينعون الفنانة إيناس النجار بعد رحيلها المفاجيءهى ممثلة تونسية بدأت مشوارها الفني فى مصر عام 1999، وظهرت كموديل فى أغنية "يا ترى" لبهاء سلطان، ثم توالت الأعمال التي شاركت فيها وقدمت أفلام "فرقة بنات وبس" و"معالي الوزير" و"ميدو مشاكل" و"بحبك وأنا كمان" و"كيمو وأنتيمو" و"قشطة يابا" و"علي سبايسى" و"كركر" و"مفيش فايدة" و"عزبة آدم" و"ابقى قابلنى" و"عايشين اللحظة" و"أحاسيس" و"كلبي دليلي" و"واحد صعيدي" و"أبو العريف".ومن المسلسلات التي شاركت فيها "يتربى في عزو" و"العصيان" و"علي مبارك" و"ورق التوت" و"منتهى العشق" و"ماما في القسم" و"الأخوة الأعداء" و"لعنة كارما"، وآخر مشاركاتها قبل الرحيل في مسلسل "" الذي عرض في موسم دراما رمضان الأخير 2025.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».