تكنولوجيا: أمازون تسعى للاستحواذ على تيك توك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينتهي يوم 5 أبريل التمديد الذي منحه الرئيس ترامب لقانون “البيع أو الحظر”، مما يعني أنه في حال لم يتم بيع عمليات تيك توك الأمريكية بحلول ذلك التاريخ، فسيواجه التطبيق حظرًا جديدًا. هذا السيناريو ليس الأول، إذ سبق وأن حُظر لبضعة أيام في يناير قبل أن يرفع الرئيس بايدن القرار الذي فرضه ترامب.

والآن، ومع اقتراب الموعد النهائي، ظهر عرض جديد بشكل غير متوقع: أمازون. تشير التقارير إلى أن الشركة العملاقة، التي أسسها جيف بيزوس، قد قدمت عرضًا في اللحظات الأخيرة، لكن يبدو أن مسؤولي إدارة ترامب لا يأخذونه على محمل الجد حتى الآن. ورغم إثارة هذا التطور للاهتمام، فقد رفضت أمازون التعليق على الأمر.

إلى جانب أمازون، تقدمت عدة جهات أخرى بعروض لشراء تيك توك، من بينها مجموعة تضم صانع المحتوى الشهير MrBeast، بالإضافة إلى المؤسس المشارك لمنصة Reddit، أليكسيس أوهانيان. كما قدمت شركة AI in the Perplexed عرضًا يهدف إلى دمج تيك توك ضمن محرك بحثها، فضلًا عن مشاركة أوراكل ضمن المنافسة. في المجمل، يشكل مقدمو العروض مجموعة متنوعة وغير تقليدية.

من جانبه، أشار الرئيس ترامب إلى إمكانية تمديد الموعد النهائي مرة أخرى إذا دعت الحاجة، مما يعني أن القرار النهائي قد لا يُتخذ هذا الأسبوع. في الوقت الحالي، لا يبقى أمامنا سوى الانتظار لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور.

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