شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي أمام بيراميدز اليوم الأحد فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الاحد لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع بيراميدز على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

1_ موقف الأهلى وبيراميدز في الدوري

يملك فريق الاهلى 19 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وسجل 14 هدف وتلقت 4 أهداف فيما يملك بيراميدز 20 نقطة بعدما لعب 9 مباريات فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف.

2_نتيجة آخر ظهور للأهلى وبيراميدز فى الدوري

وتعادل الاهلى مع فاركو بهدف لكل فريق في أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما فاز بيراميدز على زد اف سى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

3_الأهلى يتفوق على بيراميدز فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لبيراميدز 21.55 مليون يورو.

4- تاريخ مواجهات الأهلى وبيراميدز

21 مباراة سابقة بين الأهلى وبيراميدز بواقع 16 مباراة فى الدوري و4 مباريات بكأس مصر، ومباراة واحدة بـ كأس السوبر المصري، حقق المارد الأحمر الفوز في 11 لقاء، بينما حقق بيراميدز الفوز فى 6 لقاءات، وانتهت 4 مواجهات أخرى بالتعادل، سجل الأهلى 27 هدفاً وسجل بيراميدز 17 هدفا، وكان التعادل السلبى شعار أول مواجهة بين الفريقين فيما انتهت أخر مباراة جمعت الاهلى وبيراميدز بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

5- أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 145 مباراة، فاز فى 100 لقاء وتعادل فى 28 مباراة، وتلقى 17 هزيمة، وسجل لاعبوه 267 هدفا وتلقت شباكهم 88، وخرج بشباك نظيفة فى 81 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز .(5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.