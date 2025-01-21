شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يتعاقد مع حسن ميسي لاعب بترول أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم نادي البنك الاهلي اجراءات التعاقد مع حسن أحمد الشهير بميسي لاعب بترول أسيوط سوهاج السابق لمدة 3 مواسم ونصف بعد دفع المقابل المادي.

ويحل فريق البنك الأهلي ، في الرابعة مساءً، ضيفاً على الجونة، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد خالد بشارة معقل الفريق الساحلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري NILE، في لقاء لن يخلو من المتعة والإثارة.

ويعيش البنك الأهلي تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، حالة من التوهج الكروي، بعد الفوز في آخر مباراتين، على غزل المحلة بهدف نظيف، ثم على الإسماعيلي بنفس النتيجة، بينما على الجانب الآخر، تعرض فريق الجونة للهزيمة من الأهلي في الجولة الماضية بثنائية نظيفة.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، حصدها بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات، وتعادل في اثنتين، وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.

بينما على الجانب الآخر، يحتل الجونة المركز الـ 17 وقبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الجونة هدفاً واحداً واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.