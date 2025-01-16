شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات أكرم توفيق مع الأهلي بعد التوقيع مع الشمال القطري والان مع تفاصيل الخبر

اقترب أكرم توفيق لاعب الأهلي من فصله الأخير داخل القلعة الحمراء ، بعدما وقع على عقود انتقاله إلى الشمال القطري بدءا من الموسم المقبل، بعد نهاية عقد اللاعب مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وعدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده.

وبات مصير أكرم توفيق داخل الأهلي غامضا في ظل اقتراب رحيله، وعدم الاعتماد عليه عقب نهاية عقده، وهو ما يجعل مصير مشاركته مع الفريق في المباريات القادمة محل شك.

ويواجه مصير أكرم توفيق مع الأهلي ثلاث سيناريوهات، الأول تجميده عن المشاركة في المباريات حتى نهاية الموسم والثاني عرضه للبيع والاستفادة من عائد بيع الستة أشهر المتبقية في عقده والثالث هو تجديد عقده مع النادي وإن كان السيناريو الأخير صعب في الوقت الحالي بعد توقيع اللاعب بالفعل على عقود انتقاله إلى الشمال القطري.

وكشف مصدر مقرب من أكرم توفيق لاعب الأهلي أنه أنهى الاتفاق مع نادي الشمال القطري على الانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر وحصل على مقدم تعاقد من النادي القطري بقيمة 500 ألف دولار.

وأوضح المصدر أن أكرم توفيق حصل على مقدم تعاقد نصف مليون دولار من الشمال القطري ووقع على عقد مدته ثلاث مواسم نظير 3 ملايين و700 الف دولار ، حيث سيتقاضى في الموسم الأول مليون دولار والموسم الثاني مليون و200 الف دولار والموسم الثالث مليون ونصف المليون دولار.

أضاف المصدر أن أكرم توفيق وقع عقوده مع نادي الشمال القطري، ولم يعلن عن ذلك، في ظل استمرار عقده مع الأهلي حتى نهاية الموسم، بخلاف رغبته في الحفاظ على فرصته في المشاركة مع الأهلي بالمباريات لأن اعلان انتقاله إلى الشمال القطري سيهدد مشاركته مع الأهلي ويعرضه لانتقادات من الجماهير.

ورفض أكرم توفيق كل العروض المقدمة من الأهلي لتجديد عقده نظيره 15 مليون جنيه في الموسم بخلاف الإعلانات، حيث كان يرغب في الحصول على 25 مليون جنيه سنوياً للبقاء في الجزيرة.

وشهدت نهاية مباراة الأهلى أمام الجونة أمس أزمة بين أكرم توفيق لاعب الأهلى وبين مشجع أهلاوى حول على توجيه نصيحة للاعب بعدما تردد عن اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء بعد نهاية الموسم الحالي والانتقال إلى الشمال القطري، وتفضيله عن عرض التجديد مع الأهلي.

وينتهي عقد أكرم توفيق مع الأهلي في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادٍ في الوقت الحالي، وتفاوض معه الشمال القطري من أجل الانضمام إلى صفوفه مجانا في الصيف ورفض العروض المقدمة من مسئولي الأهلي لتجديد عقده.