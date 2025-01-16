شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: إصابة الونش في الفخذ واللاعب يخضع لفحوصات طبية غداً والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك عن تفاصيل إصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق التي تعرض لها أثناء عملية الأحماء قبل مباراة حرس الحدود.

وقال محمد أسامة : "إصابة الونش ليست مقلقة، وعبارة عن كدمة بسيطة في الفخذ وكدمة أخرى أسفل الركبة والجهاز الفني والطبي فضل منحه راحة من المباراة".

وأضاف: "الونش سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية قبل تدريب الغد من أجل الاطمئنان عليه بشكل عام".

وعن إصابة محمد السيد التي تعرض لها أثناء عملية الأحماء قبل اللقاء، أوضح طبيب الزمالك أن اللاعب اشتكى من شعوره بآلام في الرباط الداخلي وفضل خروجه من المباراة حتى لا تتفاقم إصابته.

وفاز الزمالك على نظيره حرس الحدود، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة .