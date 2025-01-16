شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري ينشر تهنئة "فيفا" له بعيد ميلاده الـ52 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، تهنئة إلى الحارس السابق لمنتخب مصر عصام الحضري بمناسبة عيد ميلاده، وفقا لما نشره الحارس عبر صفحته الرسمية.

واحتفل عصام الحضري أمس 15 يناير، بعيد ميلاده الـ52 بعد مسيرة مطولة في الملاعب شهدت تمثيله عدة فرق أبرزها الأهلي الذي دافع عن ألوانه لمدة 12 عاماً ما بين 1996 و2008.

تاريخ الحضرى بالعديد ملىء بالإنجازات، على رأسها رقمه القياسى ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبى فاريد موندراجون الذى كان أكبر لاعب سنا يشارك فى أى مباراة فى بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك فى مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.

كانت بداية السد العالي عصام الحضري من نادي دمياط المشارك فى دورى الدرجة الثانية بمصر، وكان عاملا أساسيا فى تصعيد ناديه إلى دورى الدرجة الاولى قبل أن يستقطبه الاهلى موسم 1996.

وتوج عصام الحضرى بطلًا لكأس الأمم الأفريقية أربع مرات مع المنتخب المصرى خلال أعوام 1998، 2006، 2008 و2010 على التوالى، حيث حمل شارة القيادة خلالها ، قدم الحضري مستوى رائع في كأس العالم للقارات 2009 والتي أقيمت في جنوب إفريقيا، خاصًة في مباراة إيطاليا، حيث تصدى لأكثر من هدف من نجوم الأزوري، حيث تحدث عنه الصحافة العالمية وقتها.

صنع الحضري تاريخه الأكبر مع الاهلى ، حيث قاد الفريق الأحمر للاستحواذ على أغلب البطولات التي يشارك فيها سواء المحلية أو الأفريقية، وحقق معه 23 لقبا تنوعت ما بين 8 ألقاب للدوري المصري بدأت مع موسمه الأول 1996-1997، وحتى قبل رحيله عنه عام 2008، و3 ألقاب لكأس مصر، و4 للسوبر المصري، بجانب لقبين لبطولة النخبة العربية 1997، و1998، و3 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا 2001 و2005 و2006، ومثلها للسوبر الأفريقي، بجانب برونزية كأس العالم للأندية 2006.

وفى 18 نوفمبر 2020 أعلن عصام الحضرى اعتزاله الساحرة المستديرة بشكل نهائي وتولى تدريب حراس المرمى في العديد من المنتخبات على رأسها منتخب مصر ومنتخب سوريا.