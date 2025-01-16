شكرا لقرائتكم خبر عن بابا بادجي يقود هجوم المصري أمام فاركو في الجولة الثامنة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة فاركو، في في السابعة مساءً، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري، في لقاء لن يخلو من المتعة والإثارة.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

رباعي خط الظهر: أحمد عيد ، خالد صبحى ، محمد هاشم ، حسن على.

خط الوسط: محمد مخلوف ، يوسف الجوهري، محمد الشامى، عبد الرحيم دغموم ، أحمد القرموطى.

الهجوم: بابا بادجى.

وكان المصري تعادل في الجولة الماضية بالدوري أمام سيراميكا بهدف لمثله في مواجهة مثيرة، بينما كان فاركو تغلب على سموحة بهدفين لمثلهما.

وحصد النادي المصري 12 نقطة خلال مشواره في مسابقة الدوري، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 7 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في مثلهما، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

بينما على الجانب الآخر حصد فاركو 10 نقاط خلال مشواره بمسابقة الدوري، بعد خوض 7 جولات، حيث فاز في 3 مباريات وخسر مثلهم، وتعادل الفريق البرتقالي في لقاء وحيد، وسجل لاعبو فاركو 9 أهداف واستقبلت شباكهم 11.

من جانبه، حرص علي ماهر المدير الفني للمصري، على الاجتماع بلاعبي الفريق وطالبهم بضرورة استعادة الانتصارات بمسابقة الدوري وبعد غياب الفوز عن الفريق في آخر 3 جولات، وذلك لوضع المصري في مكانته الطبيعية بين كبار المسابقة وإسعاد الجماهير.