شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينفي صحة "الخطاب المزيّف" عن أندية القسم الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة صحة الخطاب المنسوب إليه، والمتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويتناول أوضاع بعض أندية دوري القسم الرابع.

كما حذر الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك ، من استمرار تداول الخطاب المزيّف، ويؤكد أنه قام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإبلاغ الجهات المختصة تجاه مروجيه، وملاحقة من وراء تزوير خطابات ونسبها إلى الإدارة التنفيذية للاتحاد .

وتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خطابا يفيد بأن الأندية الحديثة لها تمثيل شرفي بمسابقة القسم الرابع وليس من حقها الصعود للقسم الثالث لحين تعديل اوضاعهم القانونيه وعرضهم مره اخرى على الجمعيه العموميه.