شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 31/12/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 31/12/2024، العديد من الأخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها، حسين لبيب مفوض من مجلس الإدارة بتجديد تعاقد زيزو مع الزمالك، محمد الشناوى يعود لتشكيل الأهلى فى مباراة شباب بلوزداد الجزائرى، واللجنة الفنية باتحاد الكرة تضع دستور العمل في اجتماعها الأول.

حسين لبيب مفوض من مجلس الإدارة بتجديد تعاقد زيزو مع الزمالك

فوض أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، حسين لبيب رئيس المجلس، بتولى ملف تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول.

محمد الشناوى يعود لتشكيل الأهلى فى مباراة شباب بلوزداد الجزائرى

يعود محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى لتشكيل المارد الأحمر التي تواجه شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا، وغاب محمد الشناوى عن مباراة الأهلى مع إنبى الأخيرة بمسابقة الدوري المصري لمنحه راحة

سيراميكا يتعادل مع المصرى 1-1 فى دورى Nile

تصدى محمود جاد حارس المصري البورسعيدي لركلة جزاء فخري لاكاى لاعب سيراميكا فى الدقيقة 72

اللجنة الفنية باتحاد الكرة تضع دستور العمل في اجتماعها الأول

عقدت اليوم اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعها الأول بحضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وجميع أعضاء اللجنة.

أسبوع يفصل سيف الجزيرى عن أحقيته فى فسخ عقده مع الزمالك

يفصل التونسى سيف الجزيرى مهاجم الزمالك أسبوعا عن أحقيته فى فسخ عقده مع الفريق الأبيض بسبب مستحقاته المتأخرة.

إنبي يرفض قطع إعارة زياد كمال من الزمالك ويستند إلى بند مثير فى عقد اللاعب

كشف مصدر أن مسئولي نادي إنبي يرفضون قطع إعارة زياد كمال لاعب الفريق البترولي المعار إلى الزمالك

الفروسية المصرية تشارك بأكبر وفد في تاريخها ببطولات الشقب الدولية بقطر

تشارك الفروسية المصرية بأكبر وفد في تاريخها ببطولات الشقب الدولية بقطر والمقرر إنطلاقها يوم 8 يناير من العام الجديد 2025.

رضا سليم يطير للنمسا نهاية الأسبوع لفحص غضروف الركبة

يطير المغربى رضا سليم لاعب النادى الاهلى للنمسا نهاية الأسبوع الجاري للخضوع لفحوص طبية دقيقة للوقوف على خطورة إصابته.

مران الأهلى.. كولر يجتمع بمعاونيه وتدريبات استشفائية استعدادا لمواجهة بلوزداد

خاض الأهلي صباح اليوم ، الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد التي تقام في الجزائر مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.