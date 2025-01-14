شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 13-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 13/1/2025، العديد من الأخبار المهمة، جاء في مقدمتها: سيف الجزيري ينتظم فى تدريبات الزمالك غدًا بعد الاتفاق على جدولة مستحقاته، وأول اجتماع بين أبو ريدة والتوأم لمناقشة استعدادات المنتخب لتصفيات المونديال، وسيف الجزيري ينتظم فى تدريبات الزمالك غدًا بعد الاتفاق على جدولة مستحقاته، وكاف يخطر اتحاد الكرة بإقامة أول بطولة لأمم أفريقيا لكرة الصالات للسيدات.

سيف الجزيري ينتظم فى تدريبات الزمالك غدًا بعد الاتفاق على جدولة مستحقاته

توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم فريق الكرة الأول، على جدولة مستحقاته المالية المتأخرة.

أول اجتماع بين أبو ريدة والتوأم لمناقشة استعدادات المنتخب لتصفيات المونديال.. صور

اجتمع ظهر اليوم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وإبراهيم حسن مدير المنتخب.

مدير مباريات بيراميدز يكشف كواليس أزمة الطائرة فى رحلة العوة من أنجولا

كشف هشام زيد مدير مباريات فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، كواليس الأزمة التى حدثت لبعثة الفريق خلال رحلة العودة من أنجولا، بعد مواجهة ساجرادا أول اجتماع بين أبو ريدة والتوأم لمناقشة استعدادات المنتخب لتصفيات المونديال.. صوربدورى أبطال أفريقيا.

كاف يخطر اتحاد الكرة بإقامة أول بطولة لأمم أفريقيا لكرة الصالات للسيدات

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، نظيره المصري، بموعد أول بطولة على الإطلاق لكأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات للسيدات، والمقرر إقامتها في الفترة من 10 إلى 20 أبريل 2025.

انسحاب المصري أمام مسار فى آخر 8 دقائق بدوري الكرة النسائية

انسحب فريق الكرة النسائية بنادي المصري البورسعيدي أمام مسار فى آخر 8 دقائق قبل نهاية المباراة، التي جمعتهما اليوم فى دوري الكرة النسائية.

بيراميدز: لم نطلب تأجيل مباراة غزل المحلة رغم إرهاق اللاعبين

كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز أنه لم يتم التقدم بطلب لرابطة الأندية من أجل تعديل موعد مباراة غزل المحلة، بعد الأزمة التى تعرضت لها بعثة الفريق السماوى.

الزمالك يعلن قائمة رجال الطائرة للبطولة العربية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك ، بقيادة البرازيلي كارلوس شوانكي، قائمة الأبيض المسافرة إلى قطر لخوض منافسات البطولة العربية.

الأهلي: وسام أبو علي يستكمل فحوصاته الطبية اليوم وحالته مطمئنة

أكد الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى أن وسام ابوعلي لاعب الفريق يستكمل اليوم الفحوصات الطبية والتحاليل التي يجريها لمزيد من الاطمئنان على حالته.

الأهلي يعلن إصابة مروان عطية قبل مواجهة الجونة فى الدوري

خضع مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، لجلسة علاج طبيعي واستشفاء فى الجيم، على هامش المران ‏الجماعي للأهلي الذي أقيم صباح اليوم.