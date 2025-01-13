أستراليا المفتوحة: أوساكا تكافح للحفاظ على تركيزها رغم اقتراب الحرائق من منزلها في لوس أنجليس

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : قالت اليابانية ناومي أوساكا المصنّفة أولى عالميا سابقا الإثنين إنها تكافح للحفاظ على تركيزها في بطولة أسترالية المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في كرة المضرب، بعدما باتت حرائق الغابات الهائلة التي اجتاحت لوس أنجليس الأميركية على بُعد "ثلاثة مبان" من منزلها.

وكشفت حاملة اللقب مرتين في 2019 و2021 والفائزة على الفرنسية كارولينا غارسيا 6 3،3 6 و6 3 في الدور الأول من نسخة هذا العام "كنت أشاهد خريطة الحرائق وهي على بُعد ثلاثة مبان من منزلي. طلبت من شخص ما إحضار شهادة ميلاد ابنتي".

وتمثّل اللاعبة البالغة من العمر 27 عاما والتي أنجبت ابنتها شاي في تموز/يوليو الماضي، اليابان لكنها تعيش في لوس أنجليس.

وتابعت أوساكا بعد تحديد موعد مباراتها في الدور الثاني أمام التشيكية كارولينا موخوفا (المصنفة 20) في ملبورن بارك "بصراحة، لا أعتقد أنني كنت أحافظ على تركيزي بشكل كبير".

وأضافت "هناك الكثير من الأشياء، الهدايا التذكارية وأشياء من هذا القبيل. من الواضح أنك لا تستطيع تخزينها جميعها عندما تطلب من أحد ما الذهاب إلى منزلك وأخذ الأشياء. لذا، فإن الأمر صعب حقا بهذا المعنى".

وأودت الحرائق التي اجتاحت ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بحياة ما لا يقل عن 24 شخصا، كما تحوّلت مجتمعات سكنية بأكملها إلى ركام ما أدّى إلى تشرّد الآلاف وتركهم من دون منازل.

وأشارت صاحبة الألقاب الأربعة في الغراند سلام إلى أن كل أفراد عائلتها بأمان لكن "أتحقق من خريطة الحرائق في أي فرصة تسنح أمامي لمعرفة ما يحدث فقط".