لاتسيو يقيل صقّاره بسبب منشور إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي

الرياص - اسماء السيد - روما : أقال نادي لاتسيو الإيطالي صقّاره اليميني المتطرف الذي يحمل نسره الشهير في مبارياته البيتية قبل تحليقه بالملعب الأولمبي في روما، بسبب إظهار عضوه التناسلي على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال صاحب المركز الرابع في الدوري الإيطالي لكرة القدم الاثنين "مصدوما من مشاهدة صور وفيديو خوان برنابي وقراءة تعليقاته عليها، يعلن لاتسيو انهاء علاقته به بمفعول فوري، نظرا لخطورة سلوكه".

تابع "يدرك النادي الألم ويشاركه مع أنصار النادي بسبب فقدان النسر، الرمز التاريخي، في المباريات المقبلة على أرضه، لكنه يعتبر انه من غير الممكن الارتباط مع شخص جعل استمرار العلاقة، بمبادرة شخصية منه، مستحيلة".

وأثار برنابي، الإسباني البالغ 56 عاما، جدلا بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهرا عضوه التناسلي، بعد خضوعه السبت لجراحة زرع في القضيب، لتحسين أدائه الجنسي.

كتب صاحب العضلات المفتولة "لا خطأ في القيام بذلك (...). أعتقد انه حل يتعين دراسته من كل الرجال، فامتلاك حياة جنسية أمر جيد".

وكان برنابي مع نسره، أولمبيا، مسؤولا عن عملية ترفيهية تستمر دقائق قليلة قبل مباريات لاتسيو على أرضه منذ موسم 2010 2011.

تصدّر العناوين في عام 2021 بعد مباراة ضد إنتر في الدوري عندما وجه تحية نازية "دوتشي، دوتشي" تجاه مدرجات جماهير أولتراس المتطرفة للاتسيو الذين لا يخفي بعضهم الحنين لبينيتو موسوليني، مؤسس الحركة الفاشية الوطنية الذي حكم إيطاليا بين 1922 و1943، قبل أن يُقتل بالقرب من بحيرة كومو عام 1945 على يد الثوار الطليان.

آنذاك، قام نادي العاصمة بتعليق عمله.

وقبل الإعلان عن فسخ عقده الاثنين، دافع برنابي عن نفسه قائلا لإذاعة "راديو24" المحلية انه "غير نادم على نشر تلك الصور".

شرح "أحب الجنس (...). بالنسبة لي فان العري طبيعي، لأني نشأت في عائلة تحبذ التعري ومنفتحة. لا أفهم لماذا تُعتبر هذه الصورة إباحية".

وعن موسوليني، أضاف "أقدّره كثيرا، لقد قام بأشياء رائعة لإيطاليا على غرار فرانكو في إسبانيا.. كوني جزءا من لاتسيو هو شرف كبير بكل المعاني، فهو يجعلني أشعر بأني أكثر رجولة".