دوري "أن بي ايه": ثاندر يحسم القمة مع سلتيكس ويحقق فوزه الخامس عشر تواليا

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : حسم أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر المنطقة الغربية مباراة القمة ضد وصيف المنطقة الشرقية وبطل الموسم الماضي بوسطن سلتيكس 105 92 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في طريقه لتحقيق فوزه الخامس عشر تواليا.

وعزز ثاندر صدارته للمنطقة الغربية حيث يتضمن سجله 30 انتصارا مقابل 5 هزائم في حين يحتل بوسطن المركز الثاني شرقا مع 26 فوزا و10 هزائم.

والفوز هو الثاني لثاندر ضد فريق من مقدمة الترتيب بعد تغلبه على نيويورك نيكس الجمعة قبل مواجهة مرتقبة أخرى ضد كليفلاند كافالييرز صاحب افضل سجل هذا الموسم في الدوري (31 انتصارا مقابل 4 هزائم).

وتقدم سلتيكس في نهاية الشوط الأول بفارق 10 نقاط (65 55) لكن ثاندر قلب الطاولة عليه تدريجيا لا سيما في الربع الأخير الذي حسمه بنتيجة لافتة 29 12 ليخرج فائزا.

وتألق في صفوف الفائز نجمه الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر بتسجيله 33 نقطة و11 متابعة و6 تمريرات حاسمة، في حين كان جايسون تايتوم الأفضل في صفوف سلتيكس مع 26 نقطة و10 متابعات.

وتغلب هيوستن روكتس على لوس أنجليس ليكرز 119 115 بفضل 33 نقطة لجالين غرين، في حين كان انتوني ديفيس أفضل مسجل في صفوف ليكرز مع 30 نقطة و13 متابعة واضاف الملك ليبرون جيمس 21 نقطة و13 متابعة و9 تمريرات حاسمة.

وتقدم هيوستن بفارق 18 نقطة في نهاية الشوط الأول (67 49) بيد ان ليكرز ضرب بقوة في الربع الثالث وأنهاه 40 24 مقلصا الفارق الى نقطتين قبل ان يستعيد روكتس توازنه في الربع الأخير وينهي المباراة بفارق 4 نقاط.

وحقق كليفلاند كافالييرز متصدر المنطقة الشرقية فوزه العاشر تواليا إثر تغلبه على تشارلوت هورنتس 115 105.

وساهم ثلاثة لاعبين في تحقيق الفوز لكليفلاند، صاحب أفضل سجل هذا الموسم حاليا (31 انتصارا مقابل 4 هزائم) وهم داريوس غارلاند (25 نقطة) وكل من جاريت الن ودونوفان ميتشل 19 نقطة.

وسقط غولدن ستايت ووريرز ونجمه ستيفن كوري سقوطا مدويا على أرضه أمام ساكرامنتو كينغز 99 129.

ولم يتأثر كينغز بغياب نجمه وهدافه دي أرون فوكس ليحقق فوزا لافتا على منافسه بفضل 26 نقطة لماليك مونك في حين أضاف الليتواني دومانتاس سابونيس 22 نقطة مع 13 متابعة و7 تمريرات حاسمة ليقودا فريقهما الى تحقيق فوزه الرابع تواليا.