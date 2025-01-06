شكرا لقرائتكم خبر عن لمسة وفاء.. تكريم المجلس الجديد لـ الأمين لقطة مضيئة فى احتفالية منتخب اليد والان مع تفاصيل الخبر

شهدت احتفالية دعم منتخب اليد قبل بطولة العالم التى نظمتها الشركة المتحدة للرياضة بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية والاتحاد المصري لكرة اليد لمسة وفاء من مجلس اتحاد اللعبة الجديد، برئاسة خالد فتحى، فى ظل تكريم محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة السابق.

أقيم الاحتفال مساء الأحد، لدعم وتحفيز المنتخب الوطني الأول للرجال استعدادًا لمشاركته في بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير الجاري حتى 2 فبراير المقبل.



محمد الأمين يتوسط مجلس اليد



جانب من احتفالية دعم المنتخب



خالد فتحى يتوسط الأمين و حسن مصطفى

حضر الحفل كوكبة من الشخصيات الرياضية البارزة، يتقدمهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، و محمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية ، و خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ومجلس ادارته النائب خالد ديوان و نبيل خشبة .

ويخوض المنتخب الوطني منافسات بطولة العالم ضمن مجموعة تضم منتخبات " الأرجنتين و البحرين وكرواتيا" .. ومن المنتظر ان تشهد بطولة العالم في نسختها الأوروبية منافسات شديدة الصعوبة خاصة انه تستضيفها ثلاثة من القوي العظمي في عالم كرة اليد الدنمارك والنرويج وكرواتيا .

ومنذ تولي اتحاد اليد المسئولية برئاسة الكابتن خالد فتحي ورغم ضيق الوقت ، تحول الاتحاد الي خلية نحل استعدادا للمنافسات القوية التي تنتظر الفراعنة في كاس العالم ، ويسعي المجلس الجديد لتوفير كل متطلبات الجهاز الفني بقيادة الإسباني باستور وتذليل اي عقبات تواجهه قبل المونديال ، بعدما استمع رئيس الاتحاد الي الخواجه باستور باستفاضة خلال اجتماع هام لوضع النقاط فوق الحروف والتجهيز للمستقبل القريب .