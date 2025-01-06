شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تطبق استراتيجية جوميز فى ملف الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير إدارة نادى الزمالك على الاستراتيجية التى حددها البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى السابق للفريق، حيث سبق واشترط جوميز على الإدارة ضرورة سداد مستحقات جميع اللاعبين، حتى وإن كلفه الأمر عدم التعاقد مع صفقات جديدة، وأكد جوميز حينها للإدارة أنه فى حال سداد مستحقات اللاعبين سيضمن للإدارة تحقيق البطولات المطلوبة من الكونفدرالية والسوبر الأفريقي، وهو ما تحقق فعلا، وكان على بعد خطوة من لقب السوبر المحلى.

إدارة الزمالك قررت السير على نفس النهج الذى حدده الخواجة البرتغالى قبل رحيله، خاصة أنها رأت أنه فى حال التعاقد مع لاعب جديد وحصوله على مقدم تعاقد ودخوله وسط الفريق الذى لم يحصل على مستحقاته يسبب خللاً فى غرفة الملابس، لكن سداد مستحقات اللاعبين مع التعاقد مع صفقة أو اثنين سيجعلك تفوز بـ 30 لاعباً وليس الصفقات فقط.

فى سياق آخر، تواصل مسئولو نادى الزمالك مع نظرائهم فى نادى أحد السعودى، لإخطارهم برغبتهم فى قطع إعارة البولندى كونراد ميشالاك، بعدما انضم لصفوف الفارس الأبيض على سبيل الإعارة فى الانتقالات الصيفية الماضية.

ويرغب الزمالك فى عدم استكمال إستعارة كونراد ميشالاك من أحد السعودى، بعدما أخطرهم السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الكروى الأول بعدم احتياجه للاعب فى المرحلة المقبلة.

وينتظر الزمالك الحصول على رد من نادى أحد السعودى لتحديد موقف اللاعب من الاستمرار أو قطع الإعارة فى الميركاتو الشتوى الحالى، حتى يتمكن الزمالك من التعاقد مع لاعب أجنبى بديل.