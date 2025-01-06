موعد مباراة بيراميدز القادمة فى دورى أبطال أفريقيا أمام ساجرادا الأنجولى

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أغلق الجهاز الفنى لنادى بيراميدز بقيادة كرونسلاف يورتشيتش صفحة مباراة الترجى التونسى التى أقيمت مساء أمس، الأحد، باستاد الدفاع الجوي فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وذلك استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولى.

موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام ساجرادا الانجولى في دورى أبطال أفريقيا



مباراة بيراميدز وساجرادا الأنجولى تقام فى السادسة مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

القناة الناقلة لمباريات بيراميدز فى دورى ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءاً من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما شارك الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات، وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.