شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشكر مجلس إدارة استاد المنصورة على مجهوداته بالفترة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالشكر والتقدير لمجلس إدارة استاد المنصورة على الجهود المتميزة التي يبذلها المجلس لتطوير وتحسين خدمات استاد المنصورة خلال الفترة القصيرة التي تولي فيها رئاسة.

وأشاد الوزير بالعمل الدؤوب والتنسيق المستمر بين مجلس الإدارة والجهات المعنية، والذي أسفر عن تحقيق خطوات ملموسة في تطوير البنية التحتية للأستاد، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتعزيز الرياضة في المحافظات.