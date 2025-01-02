شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 2 – 1 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 2 – 1 – 2025 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، منتخب مصر يترقب قرار "كاف" بتحديد ملعب مواجهة إثيوبيا فى تصفيات المونديال.

منتخب مصر يترقب قرار "كاف" بتحديد ملعب مواجهة إثيوبيا فى تصفيات المونديال

يترقب الاتحاد المصري لكرة القدم قرار مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بالإعلان عن الدولة المستضيفة لمباراة منتخب مصر الوطني المقبلة أمام نظيره الإثيوبي، المحدد لها يوم 17 مارس المقبل، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

صامويل كالو على رادار الأهلي لتدعيم هجومه في يناير

دخل النيجيري صامويل كالو لاعب واتفورد الإنجليزي السابق، دائرة اللاعبين المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في صفقة انتقال حر، لاسيما وأنه لا يرتبط بنادي في الوقت الحالي.

الونش يرحب بتجديد عقده مع الزمالك.. وجلسة مرتقبة لحسم الملف

رحب محمود حمدى الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بتجديد عقده مع الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ومن المنتظر أن يعقد مجلس الزمالك جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة، للاتفاق على التجديد، بعد التنسيق بين الإدارة والسويسرى جروس المدير الفنى للفريق، والمقرر أن يرفع تقريره الفنى للنادى عن احتياجاته الفترة المقبلة، وكذلك اللاعبين المقرر استمرارهم والمقرر رحيلهم أيضا.

كولر: بيرسى تاو لا يزال ضمن مخططات الأهلى.. وهذه أسباب صعوبة مواجهة بلوزداد

أكد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن مباراة شباب بلوزداد الجزائري غدا ستكون صعبة، مشيرا إلى أن المنافس فريق قوي وخلق لنا العديد من المشاكل في الشوط الأول من المباراة السابقة.

ناجي وعاشور يمثلان التحكيم المصري في كأس الأمم الأفريقية للمحليين

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قائمة الحكام المختارين لإدارة مواجهات كأس الأمم الأفريقية للمحليين، التي تستضيفها كينيا، تنزانيا وأوغندا خلال شهر فبراير المقبل، وضمت القائمة 65 حكما، وشهدت تواجد حكمين مصريين، هما محمود ناجي "حكم ساحة" ومحمود عاشور "VAR".

أبو قير للأسمدة يواجه الزمالك فى دور الـ32 لكأس مصر

تأهل فريق أبو قير للأسمدة لمواجهة نادى الزمالك فى مباريات دور الـ32 لكأس مصر بعد فوز أبو قير على بلدية المحلة بثلاثية نظيفة.

محمد الشناوى: خبرة الأهلى تؤهله للتعامل جيداً مع بلوزداد غداً بالجزائر

قال محمد الشناوى، كابتن الأهلى إن الفريق جاهز لخوض مباراة شباب بلوزداد غدا فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، موضحاً أن الأهلى أغلق نتيجة المباراة التى جمعت الفريقين بالقاهرة؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والعودة بالثلاث نقاط والاستمرار في صدارة المجموعة.