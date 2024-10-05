شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب في لبنان.. غارات إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات جوية جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت بعد سلسلة غارات كانت قد استهدفتها بعد ظهر اليوم.

وتجددت الغارات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت واستهدفت 4 صواريخ منطقة برج البراجنة عين السكة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدفت غارة إسرائيلية أخرى منطقة حارة حريك - الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية. الضاحية الجنوبية لبيروت واستهدفت غارة إسرائيلية عصر اليوم منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم المنطقة الواقعة بين بلدتي كفركلا ودير ميماس الجنوبيتين، كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت بلدة الخيام في جنوب لبنان.

وشنت سلسلة غارات استهدفت بلدات بيت ليف وحانين، وتول، ودبل، والقوزح ،وكفرا و أطراف بلدة صربين، و يانوح ودير قانون راس العين، والمنطقة الواقعة بين بلدتي عديسة وكفركلا في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم بلدتي العديسة وكفركلا، وتلتي العزية، والعويضة في جنوب لبنان، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام". هاشم صفي الدين من ناحية أخرى، أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن حزب الله اللبناني فقد الاتصال بهاشم صفي الدين، العضو البارز بالحزب، والخليفة المحتمل لحسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل الأسبوع الماضي.

ويعد صفي الدين مرشحا قويا لخلافة نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل في هجوم شنته على بيروت الأسبوع الماضي.

ويشغل صفي الدين منصب رئيس المجلس التنفيذي لحزب لله، الذي يدير شؤون الحزب في المجالات السياسية والتنظيمية والاجتماعية، مما يجعله من أهم الشخصيات داخل القيادة.