شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. إندونيسيا تجلي 40 من رعاياها إلى الأردن والان نبدء بالتفاصيل

العودة إلى جاكرتا

23 قتيلًا

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت يوم الأحد، أن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية يوم السبت بلغت 23 قتيلًا و93 جريحًا. وذكرت أن غارات العدو الإسرائيلي يوم السبت على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والشمال أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 23 شخصًا وإصابة 93 بجروح.

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الإندونيسية أن 40 إندونيسيًا ومواطنة أجنبية واحدة، زوجة مواطن إندونيسي، سيجري نقلهم جوًا إلى إندونيسيا بعد إجلائهم من لبنان.ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) عن مدير إدارة حماية المواطنين الإندونيسيين والكيانات القانونية في وزارة الخارجية جودها نوجراها، قوله إنه جرى إجلاء 40 إندونيسيًا ومواطنة لبنانية عن طريق البر من بيروت إلى عمان بالأردن.وقال نوجراها في بيان يوم الأحد "إنهم أمان في عمان"، ومن المقرر أن تجري إعادتهم إلى إندونيسيا على متن رحلتين تجاريتين تصلان إلى جاكرتا اليوم الاثنين.وأكدت وزارة الخارجية الإندونيسية إجلاء 65 مواطنًا إندونيسيًا من لبنان على دفعات على خلفية تدهور الوضع الأمني في البلاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط.وأوضح نوجراها إنه ما زال هناك 116 إندونيسيًا حاليًا في لبنان، يوجد 83 منهم في بيروت.