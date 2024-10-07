شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «رسن» يوصي بزيادة رأس مال الشركة إلى 77.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة رسن لتقنية المعلومات في الاجتماع المنعقد، أمس، للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من 75,800,000 ريال ليصبح 77,507,000 ريال من خلال رسملة جزء من الأرباح المبقاة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الرسملة، بإصدار 1,707,000 سهم عادي لغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل).
ونوهت بالتصويت على التوصية من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقا بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الرسملة، بإصدار 1,707,000 سهم عادي لغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين (خطة الحوافز طويلة الأجل).
ونوهت بالتصويت على التوصية من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقا بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.