إقبال جماهيري باحتفالية وزارة الثقافة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - تنفيذا لرؤية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو- وزير الثقافة؛ في تعزيز روح الانتماء للوطن، بإحياء الذكريات العظيمة في وجدان الأمة لتظل مصدر إلهام للأجيال الجديدة لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار للوطن، وتحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال- رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة الفنان إيهاب فهمي؛ حفل موسيقي غنائي لفرقة المركز الموسيقية بإشراف الفنانة رانيا عمر، وقيادة المايسترو أحمد ماهر، وذلك بمناسبة الذكرى ال٥١ لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك مساء أمس الأحد ٦ أكتوبر ٢٠٢٤م، بمسرح الهناجر.

برنامج إحتفالية أكتوبر



تضمن برنامج الحفل مجموعة من أروع الأغاني الوطنية منها: "بسم الله" غناء جماعي

"عاش اللي قال"، "موال النهار"، "بلادي بلادي"، غناء: الفنان أحمد محسن.

"عظيمة يامصر"، "حلوة بلادي"، "طوف وشوف"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "حبيبتي يا مصر"، غناء: الفنانة هند عمر.

واختتم الحفل بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

شهدت الاحتفالية حضور وتفاعل جماهيري كبير من خلال رفع الأعلام المصرية والزغاريد ومشاركة الجماهير في الغناء للأغاني الوطنية التراثية المصرية.