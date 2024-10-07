شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات مهمة لجذب الشركات العالمية الكبرى لسوق التعدين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يستهدف قطاع البترول والثروة المعدنية خطة لجذب الاستثمارات لقطاع التعدين،حيث أنه جارى العمل على تنفيذ إطار تنظيمى لإيجاد مناخ استثمارى جاذب في قطاع التعدين، والذى يدعمه انطلاق بوابة مصر للتعدين، كمنصة استثمارية رقمية والتى من المخطط انطلاقها فعلياً بنهاية العام الجارى، كمحفز أساسى للاستثمار التعدينى وسهولة الوصول إلى البيانات الخاصة بالفرص الاستثمارية التى تذخر بها مصر فى مجال التعدين والطاقة.

وفى هذا الإطارحيث عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع جاستن ترودو رئيس وزراء كندا،تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين ولا سيما في مجال التعدين، حيث تعد كندا واحدة من أكبر الدول عالمياً في مجال التعدين، وتطرق الجانبان إلى موقف أنشطة الشركات الكندية العاملة في مجال التعدين في مصر مثل شركة باريك جولد التي تحتل المرتبة الثانية وفقاً للتصنيف الدولي في مجال تعدين الذهب والمعادن، وتعمل في مصر في 19 قطاعاً بالصحراء الشرقية، وكذلك شركة آتون ريسورسز، وشركة لوتس جولد، وشركة رد سي ريسورسز.

وأكد الوزير على أهمية التعاون المشترك، والمفاوضات مع شركة باريك جولد للاتفاق على نموذج عقد استغلال الذهب، لافتاً إلى أن مصر تدعم وتقوم بخطوات مهمة لجذب عدد من الشركات العالمية الكبرى لسوق التعدين في مصر، كما تتطلع لمزيد من الاستثمارات بجمهورية مصر العربية من خلال المشاركة فى المزايدات الجديدة المزمع طرحها للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له.

وتطرقت المباحثات إلى الإمكانات الكبيرة لقطاع التعدين المصرى والبنية الأساسية التى وفرتها الدولة وتسهم فى دعم الاستغلال الأمثل لتلك الثروات.

وتستهدف استراتيجية قطاع البترول والثروة المعدنية والمتعلقة بقطاع التعدين العمل على تطوير أداء قطاع التعدين واستغلال الثروات التعدينية المتنوعة فى مصر والتوسع في الصناعات الاستخراجية وفى هذا الإطار سيجرى العمل على عدة محاور تشمل تحويل هيئة الثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية للمساعدة على جذب الكوادر التخصصية والانطلاق بدور الهيئة، وطرح مزايدات البحث والاستغلال للذهب والمعادن بصفة دورية، وتكثيف جهود تأكيد الاحتياطيات للخامات المعدنية المختلفة، وإطلاق مشروع التحول الرقمى والمنصة الرقمية الاستثمارية للذهب والمعادن، والإعداد لبرنامج مسح جوى في مصر لإنشاء خريطة الأماكن الحاوية للمعادن مع البناء على الجهود السابقة، علاوة على الترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعدين المصرى في المحافل الدولية وفى مقدمتها منتدى مصر للتعدين.