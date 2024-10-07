السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.500 سلة غذائية في محلية القلابات الغربية بولاية القضارف في جمهورية السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.500 سلة غذائية في محلية القلابات الغربية بولاية القضارف في جمهورية السودان، استفاد منها 7.621 فردًا ، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان للعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في السودان تحقيقًا للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.

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