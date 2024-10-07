الشركة الوطنية للخدمات الزراعية تصدر أكثر من 9 آلاف ترخيص زراعي خلال الربع الثالث للعام الحالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أصدرت الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، 9683 ترخيصًا زراعيًا خلال الربع الثالث لعام 2024م، لكافة الفئات الزراعية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عمر السحيباني، أن التراخيص الصادرة شملت فئات الثروة النباتية، والحيوانية، والسمكية، إضافةً إلى المنشآت البيطرية، والتراخيص الخاصة بأسواق النفع العام، وذلك للفترة من بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2024م.

وأشار السحيباني، إلى أن فئة الثروة السمكية تصدّرت عدد التراخيص الصادرة بـ 5969 ترخيصًا، تلتها الثروة النباتية بـ 2476 ترخيصًا، ثم جاءت الفئات الأخرى، بـ 677 ترخيصًا للمنشآت البيطرية، و286 ترخيصًا لأسواق النفع العام، و275 ترخيصًا للثروة الحيوانية، مضيفًا أن النحالين في قطاع الثروة النباتية، سجّلوا أعلى فئة في الحصول على تصاريح، وذلك بـ 1486 تصريحًا، كما حصل صيادو الأسماك الموسميين على 1227 تصريح صيد موسمي، في فئة الثروة السمكية، فيما بلغ عدد تراخيص مزاولة مهنة بيطرية 324 ترخيصًا في فئة المنشآت البيطرية، وحازت رخص إنتاج الدجاج اللاحم على أكبر عددٍ في تراخيص الثروة الحيوانية بـ 184 ترخيصًا، ووصل عدد تراخيص مقدم خدمة تسويق في أسواق النفع العام، إلى 152 ترخيصًا.

يُذكر أن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية شركة حكومية تأسست بقرار من مجلس الوزراء؛ بغرض تقديم الخدمات الزراعية المسندة لها من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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