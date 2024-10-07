اشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في حديث للـmtv، الى أن "الدمار كبير وهناك أحياء كاملة سوّيت بالأرض ولا إمكانية لدينا لمسح الدمار الحاصل"، لافتا الى أن "سوريا أصبحت آمنة ولبنان في حالة حرب ولذلك يجب على السوريين العودة إلى بلدهم".

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بعلبك: سوريا أصبحت آمنة ولبنان في حالة حرب ولذلك يجب على السوريين العودة إلى بلدهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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