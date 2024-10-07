"النشرة": غارات اسرائيلية على عدة مناطق في جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن "غارة على انصار وعين بعال والبازورية، و3 غارات على برج الشمالي، وحاروف وشوكين وعين قانا وجباع والزرارية والغازية وبلاط والسماعية وعين بعال والقليلة والحنية ومنصوري ومجدلزون وبين العباسية وطورا والسلطانية وقانا وجهة حناواي، ومدينة النبطية وكوثرية السياد وكوثرية السياد".

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