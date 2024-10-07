افادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش فشل مرة أخرى في إحباط هجوم صاروخي كان يتوقعه من غزة، معتبرة ان "فشل الجيش في إحباط هجوم حماس الصاروخي يعني عدم تقويض قدرات الحركة في القيادة والسيطرة".
واضافت :"يبدو أن الجيش كان يستعرض في عملياته صباحا ولم تكن لديه معلومات محددة".
وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أنّنا قصفنا عمق الاحتلال مدينة "تل أبيب" برشقة صاروخيّة من نوع "مقادمة M90"، ضمن معركة الاستنزاف المستمرّة، وردًّا على المجازر الصّهيونيّة بحقّ المدنيّين والتّهجير المتعمّد لأبناء شعبنا".
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش فشل مرة أخرى في إحباط هجوم صاروخي كان يتوقعه من غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.