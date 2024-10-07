وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش فشل مرة أخرى في إحباط هجوم صاروخي كان يتوقعه من غزة

افادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش فشل مرة أخرى في إحباط هجوم صاروخي كان يتوقعه من غزة، معتبرة ان "فشل الجيش في إحباط هجوم حماس الصاروخي يعني عدم تقويض قدرات الحركة في القيادة والسيطرة".

واضافت :"يبدو أن الجيش كان يستعرض في عملياته صباحا ولم تكن لديه معلومات محددة".

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أنّنا قصفنا عمق الاحتلال مدينة "تل أبيب" برشقة صاروخيّة من نوع "مقادمة M90"، ضمن معركة الاستنزاف المستمرّة، وردًّا على المجازر الصّهيونيّة بحقّ المدنيّين والتّهجير المتعمّد لأبناء شعبنا".