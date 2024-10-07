الطيران الحربي الاسرائيلي اغار على بنت جبيل وعيناثا ويارين وقبريخا واكثر من 40 مرة على ميس الجبل ومحيطها

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات استهدفت مدينة بنت جبيل وعيناثا و يارين وقبريخا، كما اغار اكثر من 40 مرة على ميس الجبل ومحيطها من الساعة 5.00 عصرا وحتى الساعة 9.00 مساءً.

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