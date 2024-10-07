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تكليف الدكتور عادل أبو زناده رئيسًا لجامعة الملك فيصل

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محمد العويس  - الأحساء  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رفع رئيس جامعة الملك فيصل، الدكتور عادل بن محمد أبو زناده شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على تكليفه رئيسًا لجامعة الملك فيصل.

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كما تقدم بالشكر لمعالي الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات، مثمنًا كريم هذه الثقة الغالية، سائلا المولى الكريم العون والتوفيق لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، والمساهمة في خدمة الوطن العزيز في ظل ما يشهده التعليم في هذا العهد الزاهر، وفي ضوء رؤية المملكة 2030 من تنمية شاملة، وتطوير نوعي في جميع مساراته وتوجهاته.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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