شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تقدم خدماتها الإلكترونية لزوّار معرض الصقور الدولي 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم وزارة الداخلية، لزوّار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، المقام في مَلهم (شمال مدينة الرياض)، خلال الفترة من 3 - 12 أكتوبر الجاري، خدماتها الإلكترونية من خلال منصة "أبشر" كإصدار وتجديد وتفعيل جواز السفر، وإصدار وتجديد وطباعة بطاقة الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف للمواطنين، وطباعة هوية مقيم للمقيمين، وطرح مزاد للوحات المركبات عبر منصة (أبشر)، وإذن التنقّل بالسلاح، ونقل ملكية السلاح، والأسلحة الهوائية.

وتستعرض الوزارة في المعرض، اشتراطات رخص حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية، وأسلحة الصيد، والعقوبات المترتبة على مخالفي نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، وجهودها في المحافظة على البيئة واستدامتها، وجودة الحياة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911).

