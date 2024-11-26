نجوى كرم تلفت الأنظار بإطلالة ساحرة في حفلها بالرياض

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الأنظار بأناقتها اللافتة خلال إحيائها حفل زفاف مؤخراً في الرياض، حيث تألقت بإطلالة استثنائية تجمع بين الجرأة والفخامة.

اختارت نجوى فستاناً مخملياً باللون الأسود، تميز بتصميم طويل وضيق يبرز قوامها الرشيق، بينما اتسع قليلاً عند القدمين لينتهي بذيل ممتد يضفي على الإطلالة لمسة درامية. وتفرد الفستان بياقة عالية بتصميم هندسي عصري، مع تفاصيل بارزة في الخلف والأمام، وزُيّن في منطقة الصدر بقطعة فضية براقة أضافت عنصراً من الأناقة والتميز.

وأكملت نجوى إطلالتها بمجوهرات ماسية استثنائية، مزينة بأحجار برغندية ناعمة، تضمنت أقراطاً متدلية وخواتم بتصاميم أنيقة وبسيطة.

أما على صعيد الجمال، اعتمدت تسريحة شعر منسدلة مع تموجات عريضة، وطبقت مكياجا ناعما يركز على درجات الوردي.

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