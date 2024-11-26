كارول سماحة تواسي حسين الجسمي بفقدان شقيقه

ميرنا وليد - بيروت - قدمت الفنانة اللبنانية كارول سماحة العزاء للفنان الإماراتي حسين الجسمي بفقدان شقيقه جمال الجسمي، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وكتبت كارول: "ما في أصعب من فراق الأهل والأحباب، من قلبي بعزيك حسين.. الله يرحمه وتكون خاتمة أحزانكن".
وكانت شاركت كارول سماحة الجمهور مؤخراً، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقدم أغنية وطنية، في ظل الأحداث الأخيرة التي يمر بها لبنان.
وعلقت كارول قائلة: "لا أعلم من باع الوطن، لكنني رأيت من دفع الثمن".
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