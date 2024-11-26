خاص بالفيديو - هيثم زياد :"هناك إجحاف بحق طرابلس وأتمنى أن نجتمع على حب لبنان"

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان هيثم زياد أغنيته الوطنية الجديدة "للجنة جار" حول حب الوطن "لبنان"، كاشفاً أنه دائماً ما يسخر مشاعره في خدمة ألحانه، ليجعل في كل كلمة معنى، ولتهتز كل نغمة بترددها المميز، في إنخفاضها وعلوها، ليؤكد أن الظروف لن تجعلنا نتخلى عن حب الأوطان، ولتكون بذلك باكورة الأعمال التي جمعته بالشاعر ربيع يعقوب والمنتج مارون بو فرحات، إضافة إلى المخرج يحيى الحلبي، الذي أكد أن العمل برفقة هيثم يشكل حالة جديدة في التعاون، وأن العلاقة العملية هي جزء بسيط من العلاقة الشخصية التي تجمعهما سوياً.



موقع "الفن" تواجد في كواليس تصوير كليب أغنية "للجنة جار"، وكان لنا هذه اللقاءات مع كل من الفنان هيثم زياد، المنتج مارون بو فرحات، الشاعر ربيع يعقوب، والمنتج يحيى الحلبي.