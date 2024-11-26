ميرنا وليد - بيروت - شوقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، متابعيها لمسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "وتقابل حبيب"، والمقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2025. هل إنفصل إبن إيلي صعب عن خطيبته ؟ تصرفاتهما تثـ ـير الجدل

ونشرت نيكول سابا، صوراً لها من أول يوم تصوير للمسلسل، ظهرت فيها وهي تراجع نصوص الحلقات، وتحتفل ببداية التصوير، إذ ظهر أمامها قالب حلوى عليه صورتها واسم المسلسل.

وعلقت نيكول على الصور قائلة: "أول يوم تصوير مسلسل وتقابل حبيب رمضان 2025، ادعولي بالنجاح أنا وكل فريق العمل ونجومه".

وتفاعل المتابعون مع منشور نيكول، وعلقوا عليه معربين عن حماسهم الكبير لمشاهدة المسلسل، كما تمنوا لها النجاح.

كانت هذه تفاصيل خبر نيكول سابا تحتفل بانطلاق تصوير "وتقابل حبيب" لرمضان 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.