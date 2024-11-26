الامارات | أطعمة ومشروبات خطيرة على طلاب المدارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت الدكتورة يلينا بوزدنياكوفا أخصائية طب الأطفال إلى بعض الأطعمة والمشروبات الخطيرة التي ينبغي لتلاميذ المدارس عدم تناولها.

وقالت: "لا ينبغي على تلاميذ المدارس تناول الوجبات السريعة ومشروبات الطاقة ورقائق البطاطس والمشروبات الغازية المحلاة، كما أن المايونيز وصلصة الكاتشب (Ketchup) غير مرغوب فيهما لأن هذه المنتجات تؤثر سلبا على الجهاز الهضمي وتناولها يسبب زيادة زيادة الوزن عند الأطفال".

ووفقا لها، تناول المنتجات المذكورة أعلاه لا يسبب مشكلات صحية قصيرة المدى فقط، بل يؤدي أيضا إلى الإصابة أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي، مثل التهاب المعدة والتهاب الاثني عشر.

وتابعت: "وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر هذه الأطعمة في البنكرياس. أما مشروبات الطاقة فتشكل خطورة على الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية".