شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 25 ألف بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 25000 طن بضائع عامة ومتنوعة، حيث شملت حركة الواردات 7500 طن بضائع وحركة الصادرات 17500 طن بضائع.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل ودليلة بينما تغادر ثلاث سفن وهي الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس و MANTA HACER، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية و بوسيدون وغادرت السفينتين دليلة وأمل، كما تم تداول 3400 طن بضائع و 290 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وايلة.

وشهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة KALINA علي متنها 345 سيارة بوزن 700 طن قادمة من جدة ، بينما غادرت السفينة MUSCANG1 علي متنها 7000 طن مواد غذائية للسودان وغادرت السفينة SEA WAVE2 متجهة إلى جدة.