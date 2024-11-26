شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية: التغيرات المناخية قد تؤدى لظهور أمراض وإصابات بالمحاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس المركز، إن قطاع الزراعة يمر بتحديات عديدة وعلي راس هذة التحديات محدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية مشيرة الى ان قضية التغيرات المناخية من أهم الموضوعات التي يهتم بها مركز البحوث الزراعية والتي قد تؤدي إلى ظهور أمراض واصابات في المحاصيل بآفات غير متوقعة والتي لا تؤثر فقط علي المحاصيل الزراعية بل تؤثر أيضا علي الأمن الغذائي المصري و علي الصادرات المصرية للدول المختلفة.

وأضافت خلال فعاليات ورشة عمل المركزي للمبيدات بين الحاضر والمستقبل الدولة المصرية أن الدولة تهتم بالقطاع الزراعي علي المستوي النباتي والحيواني والداجني والسمكي ويسعي باحثو مركز البحوث الزراعية إلي حل هذة المشاكل وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية لمعالجة هذة المشاكل في الفترة الحالية واستخدام ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجال البحث العلمي الزراعي المصري لدي المزارع الصغير.

وفي ختام كلمتها توجهت نائب رئيس المركز بالشكر والتقدير الي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق والي باحثي مركز البحوث الزراعية وحثهم الي المضي قدما في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر ومواكبه التطور في هذا المجال .

وقالت الدكتورة هالة أبو يوسف مدير المعمل المركزي للمبيدات انه سيتم تكريم مديري المعمل السابقين منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن، خلال فعاليات ورشة العمل وذلك عرفاناً وتقديراً لما بذلوه من جهد واضح في بناء هذا الصرح العلمي الكبير.

وتضمنت ورشة العمل 4 محاضرات، المحاضرة الأولى تحدثت فيها الدكتورة هالة أبو يوسف مدير المعمل المركزي للمبيدات بعنوان "المعمل المركزي للمبيدات بين الحاضر والمستقبل" وعرضت نبذة عن تاريخ إنشاء المعمل ودوره في تقديم خدمات تشمل اختبارات المواصفات الطبيعية والكيميائية وجودة العبوات للمبيد خلال مراحل التسجيل والاستيراد

أما المحاضرة الثانية ألقاها الدكتور خالد ياسين – المدير السابق لقسم بحوث سمية المبيدات تحت عنوان "دراسات السمية ودورها في الأمان الحيوي للمبيدات" تناول فيها الدور المحوري الذي يلعبه القسم في تقييم مخاطر المبيدات

وتطرق الدكتور طارق عبد العليم – الباحث بالمعمل إلى الصفقة الأوروبية الخضراء التي أطلقها الاتحاد الأوروبي قبل أربعة أعوام كخطة شاملة لجعل أوروبا أول قارة محايدة مناخياً بحلول 2050 من خلال خفض انبعاثات الكربون

واختتم الدكتور فرج ملهط – وكيل المعمل الورشة بالمحاضرة الرابعة والتى تضمنت "دور المعمل المركزي للمبيدات في دعم الصادرات الزراعية وسلامة الغذاء" حيث تناول الدور الذي يقوم به المعمل في تحليل متبقيات المبيدات لعينات الخضر والفاكهة والأغذية المصنعة التي ترد إلى المعمل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي وشركات القطاع الخاص.



